ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс в пятницу заявил, что уже предъявлены обвинения четырём подозреваемым в утечке секретных данных, им в вину ставится раскрытие секретной информации или сокрытие контактов с федеральными агентами.

"Мы уже предъявили обвинения четырём людям, которые незаконно раскрывали секретную информацию или укрывали контакты с федеральными агентами", — сказал он.

Сешнс добавил, что в интересах идущих расследований он не намерен раскрывать их детали. "Но культура утечек секретной информации должна быть остановлена", — сказал он.