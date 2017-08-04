Панама предоставила убежище двум судьям ВС Венесуэлы

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Правительство Панамы предоставило политическое убежище двум судьям верховного суда Венесуэлы, назначенным парламентом страны, сообщил в пятницу панамский МИД.

Речь идет о судье Густаво Сосе Исагирре и заместителе судьи Мануэле Антонио Эспиносе. "Панама положительно ответила на запрос о политическом убежище", – говорится в коммюнике ведомства. Сейчас оба судьи находятся на территории посольства Панамы в Каракасе. Еще шесть человек, в том числе пятеро судей ВС, скрываются в посольстве Чили в столице Венесуэлы.

Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы приступили к блокировке счетов судей верховного суда, назначенных парламентом, а президент Николас Мадуро пообещал посадить их всех в тюрьму.

Конфликт между парламентом и верховным судом начался после передачи суду полномочий оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена своих функций за неуважение к другим ветвям власти. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против инициированного Мадуро созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 120 человек.

Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.