Генпрокурор США заявил об "ужасающем объеме" утечек секретной информации

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Утечки секретной информации в СМИ и представителям других стран приобрели ужасающий объём, превысив за полгода показатель за предыдущие три года, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.
"Это нанесло серьезный урон интересам США и способностям спецслужб", — сказал он, отметив, что процесс необходимо остановить.
Сешнс заявил о необходимости проведения расследований по этим утечкам и призвал представителей власти, "включая конгресс, ответственно относится к этому вопросу".
Прокурор также сообщил, что обвинения уже предъявлены четырем подозреваемым, однако в интересах следствия он не будет раскрывать детали. "Но культура утечек секретной информации должна быть остановлена", — подчеркнул он.
"Я хочу отметить, что эти действия исходят не только от разведсообщества, они исходят от широкого круга источников, из правительства, включая исполнительную власть и включая конгресс", — сказал Коутс. Он порекомендовал всем, у кого есть опасения в этой сфере — докладывать в соответствующие ведомства.
Директор нацразведки также сообщил о том, что ведомство может в дальнейшем усложнить процедуру предоставления доступа к секретной информации.
Ранее портал WikiLeaks опубликовал несколько частей пакета документов ЦРУ. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).