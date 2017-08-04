Пострадавшую при взрывах в Абхазии женщину доставили в сочинскую больницу

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Женщина, пострадавшая при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии, доставлена в городскую больницу Сочи №4 на реанимобиле, состояние пациентки стабильное, ее жизни ничего не угрожает, рассказал журналистам исполняющий обязанности главного врача городской больницы города Сочи №4 Игорь Лукьянченко.

В среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском прогремели взрывы. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека, ранены 27 граждан России. Две жительницы Петербурга — Елена Полякова и Елена Тимофеева — погибли.

"В настоящее время пациентка доставлена из Абхазии, из Сухумской республиканской больницы, доставлена она на реанимобиле. Предварительно проводились согласования по оценке ее состояния. В настоящий момент проводится ее обследование и решение вопроса о дальнейшей помощи. Состояние пациентки стабильное, ее жизни ничего не угрожает. У нас есть все возможное, чтобы оказать ей помощь", — сообщил Лукьянченко.

После проведения обследования, добавил Лукьянченко, дальнейшая тактика лечения пациентки будет согласована с краевой клинической больницей №1.