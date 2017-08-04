Порошенко поблагодарил ЕС за расширение санкций против России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал расширение санкций Евросоюза в отношении России из-за скандала вокруг Siemens.

"Благодарен Совету ЕС за окончательное решение наложить санкции против России за "прецедент Siemens", — написал он в Facebook.

При этом Порошенко назвал расширение списка ограничительных мер "заслуженным ответом" России и "мощным сигналом", демонстрирующим единство стран ЕС.

Ранее Евросоюз расширил санкции против Москвы, включив трех человек и три юридических лица в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В частности, под ограничения попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, "Технопромэкспорт", его гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответом на расширение санкций могут стать ограничения в отношении Siemens.

В начале июля компания Siemens подала судебный иск против "Технопромэкспорта" (ТПЭ) в связи с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. В "Технопромэкспорте" в ответ на обвинения подчеркнули, что турбины приобретались на вторичном рынке, после чего их модернизировали российские специалисты.