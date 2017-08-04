В ЛНР из-за обстрелов ранен мужчина

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Автомобиль попал под обстрел со стороны украинских силовиков в районе города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике, водитель получил ранения, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе со стороны украинских силовиков за сутки.

"Третьего августа, в дневное время суток, в результате обстрела со стороны украинских силовиков получил ранения мирный житель 1977 года рождения. Во время обстрела он двигался в своем автомобиле в районе Новоалександровки в Первомайске", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела пострадавший получил осколочные ранения в области поясницы и грудной клетки. "На данный момент на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, все собранные на месте происшествия материалы будут переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к материалам уголовного дела, возбужденного ранее "по факту геноцида".