На Amazon появилась туалетная бумага с твитами Трампа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туалетная бумага с твитами президента США Дональда Трампа появилась в продаже на онлайн-ритейлере Amazon, сообщает газета Washington Examiner.

По данным издания, среди твитов на бумаге есть и те, что были написаны Трампом до избрания президентом.

Стоимость одной упаковки туалетной бумаги вместе с экспресс-доставкой составляет 11,99 долларов. Согласно информации газеты, в первой половине дня в пятницу Amazon решил дистанцироваться от продажи бумаги, предлагая купить ее через третьих лиц.

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно критиковал президента Amazon Джеффа Безоса, также владеющего газетой The Washington Post. Дональд Трамп обвинял издание в создании "фейковых новостей" и заявил, что Джефф Безос использует газету для защиты ритейлера от повышения налогов.

Ранее мексиканский предприниматель, обиженный на президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес Мексики, зарегистрировал и собирался в ближайшее время выпустить на рынок туалетную бумагу под торговой маркой "Трамп".