Муравицкого могут сгноить в украинской тюрьме, считает адвокат

ЖИТОМИР, 3 авг — РИА Новости. Журналисту Василию Муравицкому, задержанному по подозрению в государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы, что, учитывая условия в украинских тюрьмах, может быть для него смертельно. Об этом в интервью РИА Новости Украина заявил адвокат Андрей Гожий, который вызвался оказывать бесплатную правовую помощь арестованному.

Служба безопасности Украины задержала Василия Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". В четверг он был арестован на два месяца.

По словам юриста, дело против Муравицкого является травлей и политической расправой. Гожий выразил мнение, что обвинения в адрес журналиста не обоснованы. Он подчеркнул, что между Украиной и Россией с 1997 года продолжает действовать договор о дружбе и партнерстве, страны сохраняют торговые отношения.

"Как силовики собрались с этим увязать работу Муравицкого на российские информ-агенства, мне непонятно. Если мы говорим о Донбассе, то у нас есть соглашения об урегулировании конфликта, мирный план президента. Уже на стадии общих информационных посылов я не вижу в действиях Муравицкого состава преступления", — заявил адвокат.

Гужий предположил, что обвинение против журналиста может быть очередной политической "заказухой", которая, дойдя до суда, попросту рассыплется, "но если уже началась травля в прессе, и человек не сможет получить должного уровня защиту, вряд ли ему что-то поможет".

Юрист напомнил, что совсем недавно в Житомире избили еще одного журналиста Руслана Морозова и регулярно совершаются нападения на оппозиционную газету "Патриот", "причем правоохранительные органы слабо реагируют на эти вещи".

Гужий отметил, что обвинение Муравицкому — измена родине — очень серьезное, ему грозит большой срок, и суд вряд ли согласится выпустить его под залог.

Обвинения против Муравицкого раскритиковали в Союзе журналистов Украины. В Общественной палате России его арест назвали очевидным примером нарушения свободы слова и направили обращения в международные организации. Российским МИД призвал страны ОБСЕ и Совет Европы осудить политику Киева в отношении СМИ.

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