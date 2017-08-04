Варшава оценила ущерб от приостановки вырубки Беловежской пущи в $900 млн

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство окружающей среды Польши в пятницу ответило на претензии Суда ЕС по вопросу вырубки Беловежской пущи, заявив, что Варшава оценивает ущерб от запрета работ в 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов), сообщает агентство PAP.
"Приостановка вырубки в Беловежской пуще, как этого хочет Европейская комиссия, приведет к потерям, оцениваемым в 3,2 миллиарда злотых", — говорится в ответе министерства.
Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.
Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.