Варшава оценила ущерб от приостановки вырубки Беловежской пущи в $900 млн

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство окружающей среды Польши в пятницу ответило на претензии Суда ЕС по вопросу вырубки Беловежской пущи, заявив, что Варшава оценивает ущерб от запрета работ в 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов), сообщает агентство PAP.

Суд ЕС 28 июля запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе-сентябре этого года. При этом сообщалось, что решение не окончательно — властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу. Польские СМИ утверждают, что вырубка в пуще продолжается, несмотря на решение суда. Министерство окружающей среды в свою очередь утверждает, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

"Приостановка вырубки в Беловежской пуще, как этого хочет Европейская комиссия, приведет к потерям, оцениваемым в 3,2 миллиарда злотых", — говорится в ответе министерства.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.