Саакашвили после визита в Польшу намерен посетить другие страны Европы

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

"Я являюсь лидером партии ("Движение новых сил" — ред.), несмотря на то что Порошенко лишил меня гражданства. Украинское общество не примет это решение, поэтому я вернусь на Украину. Я в Польше, хотя Порошенко не хотел, чтобы я покинул США, где я узнал о лишении гражданства. Тогда я сразу прилетел в Варшаву. Буду проводить встречи также в других европейских городах", — заявил Саакашвили в интервью польской радиостанции RMF.

Он также рассказал, что прибыл в Варшаву для обсуждения сотрудничества его партии с правящей партией Польши "Право и справедливость" и уже пообщался с местными парламентариями.

"В этой встрече принимал участие вице-спикер сейма, несколько депутатов PiS, например, Малгожата Гощевская, а также украинские политики, которые прилетели на эту встречу прямиком из Киева", — сообщил он.

Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.