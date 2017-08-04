Южная Осетия закроет границу с Грузией на три дня

ЦХИНВАЛ, 4 авг — РИА Новости. Власти Южной Осетии закроют границу с Грузией на три дня — с 6 по 9 августа в связи с годовщиной событий августа 2008 года, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности республики.

Как передает агентство Sputnik Южная Осетия , в республике отметят девятую годовщину конфликта августа 2008 года. Решение о закрытии границы принято в целях обеспечения безопасности во время проведения памятных мероприятий.

"С 20.00 (совпадает с мск) 6 августа планируется временное прекращение работы установленных в Южной Осетии мест пересечения госграницы с Грузией", — приводит агентство сообщение пресс-службы КГБ.

Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме с 07.00 9 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.

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