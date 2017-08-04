Бойцы ВСУ ведут переговоры с ополченцами втайне от начальства, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ и ополченцы Донбасса наладили постоянное сообщение с помощью мобильных телефонов через линию разграничения. Об этом сообщает "Страна.ua".

Как рассказал изданию один из участников операции в Донбассе, практически все командиры воюющих подразделений знают имена и позывные тех, кто находится по ту линию фронта. Они ежедневно ведут переговоры с противниками, чтобы достигнуть "неких тактических договоренностей".

Кроме того, боец ВСУ отметил, что в ходе таких телефонных звонков младшие командиры зачастую заключают локальные перемирия.

"А еще перемирия заключаются, если праздник общий. Например, Новый Год или Пасха. Было пару случаев, когда с "той" стороны звонили и поздравляли с днем рождения наших командиров", — рассказал военнослужащий.

При этом он добавил, что такие ситуации возможны только для близлежащих позиций, находящихся непосредственно у линии разграничения.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, прописывающий также правовой режим действий украинских военных. При этом он выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.