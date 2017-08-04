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В мире

Планы на осень: в Киеве задумались об аресте зарубежных активов "Газпрома"

16:3304.08.2017
(обновлено: 16:48 04.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Газпрома. Архивное фотоЗдание Газпрома. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Украины намерено с осени начать процедуру ареста имущества "Газпрома" в других странах. По словам главы ведомства Павла Петренко, таким образом Киев намерен взыскать штраф, который ранее был наложен на российскую компанию Антимонопольным комитетом (АМКУ), заявил глава ведомства Павел Петренко.

Газокомпрессорная станция на Украине. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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"Пока не буду называть те страны, в которые мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России", — отметил министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Без перспективы

Эксперты весьма скептически оценили шансы Киева на арест зарубежных активов "Газпрома". Так, например, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что это невозможно.

"Если даже власти Украины и пролоббируют в какой-то стране получение неких исполнительных документов, любые аресты имущества "Газпрома" будут, конечно, оспорены и доказана их незаконность. То есть для украинских властей будет очень сложно — я практически не вижу положительных перспектив — где-то получить удовлетворение своих требований", — заявила адвокат в эфире радио Sputnik.

Газопровод Opal. Архивное фото
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Украинский эксперт рассказал, почему "Газпром" будет снижать транзит газа
В конце мая заместитель начальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что в компании оценивают как незначительные перспективы взыскания Киевом "задолженности" за пределами Украины.

Ищут имущество

Ранее представитель интересов АМКУ в Высшем хозяйственном суде страны Михаил Новицкий заявил, что украинского имущества "Газпрома" не хватит, чтобы перекрыть штраф в 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). По словам чиновника, антимонопольный комитет "рассматривает возможность взыскания средств другим путем".

Вывеска НАК Нафтогаз Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Позднее глава украинского Минюста Павел Петренко уточнил, что ведомство начало поиски активов и имущества "Газпрома" на территории страны.

"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения", — отметил чиновник.

Суть спора

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая топливо "Нафтогазу".

Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года.

Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

История с "Газтранзитом"

В конце мая украинский Минюст направил "Газпрому" постановление об аресте принадлежащих холдингу акций компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Украинский аналитик: политики в Киеве говорят такое, что даже стыдно
Две недели назад Киев предпринял попытку взыскать в госбюджет 80,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов) дивидендов "Газтранзита" в счет погашения штрафа. Однако уже через несколько дней это решение отменил Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание нарушает права акционеров, поскольку деньги на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40 процентов акций компании.

Вопрос отбора газа

Трубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Главным "активом" "Газпрома" на Украине является российский газ, который проходит транзитом через территорию страны. Впрочем, эксперты уверены, что Киев не решится начать отбор топлива в счет взыскания штрафа.

"На это Украина не пойдет, сейчас не тот режим — не зима, низкий сезон. Да и в политическом поле это усугубит ситуацию. Это их дискредитирует как относительно стабильного транзитера. В юридической плоскости эти шаги не считаются правомерными", — заявил, в частности, в июне в эфире радио Sputnik руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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