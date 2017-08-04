Планы на осень: в Киеве задумались об аресте зарубежных активов "Газпрома"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Украины намерено с осени начать процедуру ареста имущества "Газпрома" в других странах. По словам главы ведомства Павла Петренко, таким образом Киев намерен взыскать штраф, который ранее был наложен на российскую компанию Антимонопольным комитетом (АМКУ), заявил глава ведомства Павел Петренко."Обозреватель".
Без перспективы
Эксперты весьма скептически оценили шансы Киева на арест зарубежных активов "Газпрома". Так, например, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что это невозможно.
"Если даже власти Украины и пролоббируют в какой-то стране получение неких исполнительных документов, любые аресты имущества "Газпрома" будут, конечно, оспорены и доказана их незаконность. То есть для украинских властей будет очень сложно — я практически не вижу положительных перспектив — где-то получить удовлетворение своих требований", — заявила адвокат в эфире радио Sputnik.
Ищут имущество
Ранее представитель интересов АМКУ в Высшем хозяйственном суде страны Михаил Новицкий заявил, что украинского имущества "Газпрома" не хватит, чтобы перекрыть штраф в 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). По словам чиновника, антимонопольный комитет "рассматривает возможность взыскания средств другим путем".
"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения", — отметил чиновник.
Суть спора
Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая топливо "Нафтогазу".
Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года.
Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.
История с "Газтранзитом"
В конце мая украинский Минюст направил "Газпрому" постановление об аресте принадлежащих холдингу акций компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.
Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание нарушает права акционеров, поскольку деньги на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40 процентов акций компании.
Вопрос отбора газа
"На это Украина не пойдет, сейчас не тот режим — не зима, низкий сезон. Да и в политическом поле это усугубит ситуацию. Это их дискредитирует как относительно стабильного транзитера. В юридической плоскости эти шаги не считаются правомерными", — заявил, в частности, в июне в эфире радио Sputnik руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.