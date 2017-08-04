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В мире

Девять месяцев спустя: Трамп назначил постпреда США при НАТО

16:3204.08.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebБывший сенатор США Кэй Хатчисон в Вашингтоне. Архивное фотоБывший сенатор США Кэй Хатчисон в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-сенатор Кэй Бэйли Хатчисон, которую сенат США утвердил постпредом при НАТО, известна как крупными достижениями в американской внутренней политике, так и участием в важных внешнеполитических решениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Поиск кандидатуры занял достаточно много времени: только спустя девять месяцев после прихода к власти Дональда Трампа выбор пал на 74-летнюю Хатчисон.

Биография

Кэй Бэйли Хатчисон родилась в Галвестоне, штат Техас, 22 июля 1943 года. В 1962 году с отличием закончила Техасский университет в Остине, а в 1967 году получила степень бакалавра права в Юридической школе Техасского университета.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сенат США утвердил 74-летнюю экс-сенатора от Техаса постпредом при НАТО

В 1969 году после безуспешных поисков работы по профессии устроилась корреспондентом на телевидение Хьюстона и освещала политические события. Восемь лет проработала в частном секторе в качестве управляющего банка, а также являлась владельцем компании по производству конфет.

В 1993 году Хатчисон стала первой женщиной-представителем от штата Техас в сенате, где проработала около 20 лет. Будучи сенатором, состояла в комиссии по торговле, науке и транспорту. С 2013 года отошла от политики. Состоит в браке с прокурором Рэем Хатчисоном, у них двое приемных детей.

Внешняя политика

Будучи сенатором, Хатчисон принимала участие в голосовании по некоторым важным внешнеполитическим вопросам. По данным портала On the Issues, публикующего обобщенную информацию по различным голосованиям в США, в апреле 1998 года Хатчисон выступила за то, чтобы ограничить экспансию НАТО только территориями Польши, Венгрии и Чехии. В мае 2002 года она проголосовала за расширение альянса в Восточной Европе.

Флаги стран НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-сенатор выступала ко-спонсором резолюции сената по поддержке права Израиля на самооборону в ноябре 2012, а также в октябре 2007 подписала послание 79 конгрессменов госсекретарю Кондолизе Райс с призывом оказать давление на арабские страны для окончания бойкота Израиля.

По информации архивного портала палаты представителей, Хатчисон выступала против отправки в рамках миротворческой миссии войск в Боснию в 1995 году.

По данным архива палаты представителей, в 1999 году выступила за снятие эмбарго на поставки оружия в Боснию. В том же году она высказалась против авиаударов по Косово, однако поддержала инициативу по оказанию там любой силовой поддержки.

В 2002 году проголосовала за применение силы в Ираке.

Как сообщает портал Famous Texans, в 1999-2000 годах Хатчисон являлась американским делегатом в Хельсинской комиссии (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, CSCE).

Внутренняя политика

Поскольку Хатчисон на протяжении всей своей сенаторской карьеры состояла в комиссии по торговле, науке и транспорту, она занималась в основном вопросами внутренней политики, в том числе — вооружением, торговлей, наукой, транспортом, малым бизнесом.

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© AP Photo / Andrew Harnik
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Одним из крупнейших достижений Хатчисон в области внутренней политике стало расширение мер безопасности на транспорте после терактов 11 сентября. По данным архивного портала палаты представителей, в рамках предложенного ею Акта об авиационной и транспортной безопасности была расширена программа маршалов авиации, усилены меры безопасности на внутренних грузовых рейсах. Данный акт также позволил федерализировать систему досмотра в аэропортах.

В 1996 году Хатчисон проголосовала за запрет однополых браков, в 1998 году выступила против ограничения полномочий президента по введению экономических санкций, свидетельствуют данные архива палаты представителей.

Личные достижения

По данным архива, в 2000 году сенатор Хатчисон была назначена вице-председателем сенатской республиканской конференции, что сделало ее пятым по значимости членом республиканской партии и первой с 1973 года женщиной, занявшей один из руководящих постов в партии.

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"Одной из преград, которые встречались на моем пути, были попытки представить меня незначительной или недооценить меня", — говорила в 2000 году Хатчисон, которую называли "типичным и извечным чирлидером". "Занимать руководящие позиции – непросто. Вам необходимо учиться справляться с проблемами, которые встречаются на вашем пути. И это можно сделать", — цитирует архивный портал заявление Хатчисон, опубликованное в газете Dallas Morning News.

Экс-сенатор обладает рядом наград. В частности, в 1990 году она вошла в список 20 восходящих звезд американской политики, в 1995 Национальная федерация женщин-республиканцев назвала ее женщиной-республиканцем года, а в 1997 году получила место в Техасском зале славы женщин.

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По словам самой Хатчисон, после ухода из политики она не собирается "исчезнуть совсем". В феврале 2013 года она заняла должность главного консультанта в юридической фирме. С 2004 года экс-сенатор выпустила три книги, в которых рассказывается о жизнях и достижениях американских женщин.

"Мне пришлось многое сделать, чтобы доказать, что я консерватор. Всегда считалось, что я слабая. Но я не пустой консерватор, я твердый, рядовой, представляющий основное направление консерватор", — сказала она в беседе с изданием Houston Chronicle в 2012 году.

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