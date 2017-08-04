Пограничники не рассказали, по какому документу Саакашвили въехал в Польшу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию республики.

Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

"Согласно… закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам", — сообщила РИА Новости представитель Пограничной службы Агнешка Голиас, отвечая на вопрос о том, на основании каких документов Саакашвили впустили в страну.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин сообщил РИА Новости, что лишенный гражданства человек на основании справки может оформить документы личности апатрида, которые, согласно международным конвенциям, предполагают предоставление человеку ряда прав. В частности, апатрид имеет право на поселение в стране пребывания, устройство на работу, получение медицинского обслуживания. Кроме того, апатрид имеет право на перемещение как внутри страны пребывания, так и за ее пределами.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.