Пограничники не рассказали, по какому документу Саакашвили въехал в Польшу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию республики.
Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.
"Согласно… закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам", — сообщила РИА Новости представитель Пограничной службы Агнешка Голиас, отвечая на вопрос о том, на основании каких документов Саакашвили впустили в страну.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.