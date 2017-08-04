РФ и Индонезия составили декларацию о борьбе с террористической идеологией

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Индонезия разработали декларацию о противодействии распространению террористической идеологии, надеются на ее одобрение партнерами по АСЕАН, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В свете возрастающей угрозы международного терроризма считаем своевременным контртеррористический акцент в работе ВАС (Восточноазиатского саммита). Предложили в соавторстве с Индонезией вынести на одобрение саммита на Филиппинах (ноябрь 2017 г.) декларацию о противодействии распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении МИД в связи с предстоящим визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на Филиппины и его участия в мероприятиях форума АСЕАН.

"Рассчитываем, что данный документ получит широкую поддержку со стороны партнеров по форуму", — отметили в МИД.