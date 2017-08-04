Каталонские сепаратисты провели новые акции против туристов

МАДРИД, 4 авг – РИА Новости. Новые акции, направленные против туризма, прошли в Барселоне, на этот раз их провела крайне левая организация Endavant (Социалистическая организация национального освобождения).

На своей странице в Twitter Endavant разместила видео. На нем запечатлено, как ее активисты прокалывают шины велосипедов, которые сдаются на прокат, замазывают силиконовым клеем замки камер хранения, развешивают листовки, где над знаком серпа и молота написано на каталанском "Туризм убивает кварталы". Кроме того, они вывесили плакат, где написано на английском "Туризм убивает город. Туристы, езжайте домой, вам здесь не рады".

В посте, который сопровождает видео, левые активисты утверждают, что речь идет "не о туризмофобии", "это классовая борьба"

Между тем другая крайне левая организация, придерживающаяся сепаратистских убеждений, Arran провела еще одну акцию – она вывесила очередное видео, на котором запечатлено, как неизвестные прокалывают шины велосипедов, которые сдаются на прокат.

В понедельник в мэрии Барселоны пройдет срочное совещание по вопросу участившихся акций левых радикалов.

Endavant создана в 2000 году, входит в политическую партию "Кандидатура народного единства", добивающуюся проведения референдума о независимости Каталонии. Два ее члена представлены в каталонском парламенте.

В последнее время в Каталонии, Валенсии, Майорке, а также Стране Басков участились акции, связанные с протестами леворадикальных сепаратистских организаций против туристов.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова.