СМИ: КНДР может закончить разработку водородной бомбы уже через полгода

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая может быть во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросима и Нагасаки, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным.
По словам неназванного представителя Пентагона, разработка водородной бомбы в КНДР может быть завершена через полгода — полтора.
Сообщается, что КНДР сейчас работает над созданием ракеты KN-08, которая сможет доставить водородную бомбу на большое расстояние. По данным Fox News, данные доступных в интернете симуляторов указываю на то, что порядка 500 тысяч человек могут погибнуть и почти миллион пострадает, если северокорейская водородная бомба сможет достичь Вашингтона. Удар по Нью-Йорку, в свою очередь, может унести жизни более 1,7 миллиона человек.
Военные Южной Кореи и США полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что запущенная КНДР на прошлой неделе ракета не была межконтинентальной.