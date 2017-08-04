До трех лет: в Раде хотят сажать россиян за незаконный въезда на Украину

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. В Верховную Раду Украины внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию страны, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-службу фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от БПП Артур Герасимов и Ирина Луценко.

Как отмечают авторы документа, сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.

По мнению депутатов, "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы", что будет способствовать "защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.

"Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет", — уточняют авторы.

За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе.

В марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и, по итогам референдума, стал российским регионом. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а въезд на полуостров не через украинские пункты пропуска рассматривает как нарушение государственной границы.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Все новости Украины читайте на сайте РИА Новости Украина >>