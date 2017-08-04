На Украине отказались верить, что Россия построит мост в Крым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр юстиции Украины Павел Петренко не верит, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

По мнению украинского чиновника, Россия не способна построить мост собственными силами, а компании из других стран к строительству не присоединятся из-за угрозы санкций.

"Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии", — заявил Петренко. По его мнению, "перспектив у этого проекта нет".

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны готовят к России иск из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, к которому привело строительство моста.

Мост, который соединит Крым и Краснодарский край через Керченский пролив, станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Открытие движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, время в пути между двумя берегами при разрешенной максимальной скорости 120 км/ч не будет превышать десяти минут. Пропускная способность железнодорожных путей на мосту – 47 поездов в сутки в каждую сторону. Общая стоимость инфраструктурного проекта составляет более 227 миллиардов рублей. В конце июля было завершено возведение свода автомобильной арки моста.