Саакашвили находится с визитом в Варшаве

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили посетил с визитом Варшаву, сообщила депутат правящей партии Польши Малгожата Гощевская.
Накануне в эфире телеканала Republika депутат сообщила, что Саакашвили вечером в четверг примет участие в торжествах по случаю Варшавского восстания. "Сегодня в торжествах примет участие бывший президент Грузии Саакашвили, который в настоящее время находится в Польше. Он охотно принял приглашение, поскольку это событие для него тоже важно", — рассказала она.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.