Саакашвили находится с визитом в Варшаве

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили посетил с визитом Варшаву, сообщила депутат правящей партии Польши Малгожата Гощевская.

Накануне в эфире телеканала Republika депутат сообщила, что Саакашвили вечером в четверг примет участие в торжествах по случаю Варшавского восстания. "Сегодня в торжествах примет участие бывший президент Грузии Саакашвили, который в настоящее время находится в Польше. Он охотно принял приглашение, поскольку это событие для него тоже важно", — рассказала она.

Позже, вечером в четверг, Саакашвили выступил в Варшаве с речью по случаю торжества. В ней экс-президент провел параллель между историей Грузии и историей Польши: по его словам, обе страны очень долго боролись за свободу. Саакашвили упомянул президента Польши Леха Качиньского, заявив, что если бы в 2008 году глава республики не приехал в Грузию, "она бы не существовала как государство".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин сообщил РИА Новости, что лишенный гражданства человек на основании справки может оформить документы личности апатрида, который, согласно международным конвенциям, предполагает предоставление человеку ряда прав. В частности, апатрид имеет право на поселение в стране пребывания, устройство на работу, получение медицинского обслуживания. Кроме того, апатрид имеет право на перемещение как внутри страны пребывания, так и за ее пределами.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.