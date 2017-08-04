Коалиция признала гибель 624 мирных жителей за время операции против ИГ*

Родственник погибших в результате авиаудара против ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) жителей Мосула. 17 марта 2017

Родственник погибших в результате авиаудара против ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) жителей Мосула. 17 марта 2017

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. С начала операции против группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции во главе с США погибли не менее 624 мирных жителей.

"Исходя из доступной информации, объединенный штаб операции (против ИГ*. — Прим. ред.) полагает, что, вероятно, по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

При этом уточняется, что оценку числа жертв проводили в июне. Сейчас коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

Ранее местные власти и независимые наблюдатели не раз отмечали, что подобные оценки сильно занижены. Так, например, власти Мосула сообщали, что только 17 марта от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан.

В конце июня в результате авианалета коалиции во главе с США на город Аль-Маядин и деревню Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей. Дамаск выразил решительный протест, потребовав от ООН осудить эти действия.

Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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