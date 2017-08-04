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В мире

Политолог: в Берлине не согласны с санкциями против РФ, но смирятся с ними

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Новые санкции США против России (212)
15:2604.08.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фотоВид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Германские политики будут заявлять о несогласии с американскими санкциями против России, но им придется смириться, заявил политолог Александр Рар.

Флаг Германии. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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"Я бы подчеркнул, что немецкие политики будут вести себя как Дональд Трамп. Они скажут, что "мы не согласны с этим законом, но мы ничего не можем сделать против него, потому что другие партнеры в рамках ЕС хотят того, что американцы хотят", — сказал Рар в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

По его словам, "американцы очень сильны, рычаги глобальной финансовой системы в их руках, и они в принципе могут оказывать массированное давление почти на все немецкие фирмы, их представительства и заводы".

"Эти фирмы находятся на территории Америки, и на них могут быть наложены колоссальные штрафы, если они не будут делать то, что американцы хотят делать в Европе. Поэтому, к сожалению, руководство этих фирм должно будет думать, что важнее в конечном итоге: бизнес с Россией или бизнес с Америкой", — отметил Рар.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Чего я опасаюсь, так это того, что сейчас будет дальше развиваться большая кампания в СМИ на Западе. Она уже начинает развиваться. В ходе нее утверждается, что надо в конце концов проводить политику нового ограничения против России", — добавил Рар.

Он отметил, что новая волна антироссийской пропаганды будет подчеркивать, "что Россия – великий агрессор". "Я боюсь, что мы опять войдем в новую спираль конфронтации", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента. В частности, Трамп недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". Эти положения закона, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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