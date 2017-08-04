Эксперт удивлен, что "зеленые" ФРГ поддержали антироссийские санкции

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Немецкий экономический аналитик Андреас Вер удивлен, что немецкая экологическая партия "Зеленые" поддержала антироссийские санкции, так как альтернативой российскому газу предполагается газ США, который добывается вредным для экологии фрекинговым способом.

"Поразительно, что и "зеленые" в Германии выступили за эти санкции. "Зеленые" проводят сейчас очень антироссийскую политику. Это касается "зеленых" в Европе, а не только в Германии. Очень интересное противоречие возникает. Американский сжиженный газ добывается фрекинговым способом. То есть с помощью технологий, которые чрезвычайно ядовиты для окружающей среды. В Германии абсолютно непопулярна фрекинговая технология, и это могло бы сыграть роль в предвыборной кампании. Можно было сказать — вы хотите чтобы Европа была залита сжиженным газом, добываемым фрекинговым способом?.. зеленые противоречат сами себе. Это те самые двойные стандарты", — заявил Вер в ходе видеомоста Москва-Берлин, организованного МИА "Россия сегодня".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".