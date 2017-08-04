Посол: британцы накануне Brexit стремятся получить ирландский паспорт

ЛОНДОН, 4 авг – РИА Новости. Граждане Великобритании в преддверии Brexit торопятся получить паспорт Ирландии – как сообщил посол Ирландии в Британии Дэн Малхолл, число британцев, которые хотят получить ирландское гражданство, выросло в два раза – ранее ирландский паспорт в год получали около 50 тысяч британцев.

Кроме этого, Ирландия в этом году выдаст рекордные 500 тысяч паспортов гражданам из ЕС.

"Это необычное количество паспортов, судя по предыдущим цифрам, что означает, что люди во всем мире – многие из них граждане Британии, которые проживают в Европе или еще где-то, имеющие ирландские корни – стремятся получить ирландский паспорт как страховку на будущее", — цитирует посла Evening Standard.

Ирландия входит в европейский союз, паспортного контроля в Ирландии для граждан Великобритании нет, Британия тоже не проверяет паспорта у ирландцев, но может попросить удостоверение личности и "доказательства национальности", в особенности, если гражданин родился за пределами обеих стран.