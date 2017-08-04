Габриэль: новые санкции США против России не отвечают интересам Германии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России идут вразрез с интересами Германии, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его. В законопроекте европейцев беспокоил тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".

По словам Габриэля, "новые санкции более чем проблематичны". "Этот законопроект делает явным, что они преследуют экономические интересы, и мы думаем, что это неприемлемо", — приводит агентство слова Габриэля.

Габриэль назвал неприемлемым "агрессивное совмещение политических вопросов с американскими экономическими интересами" и желание "вывести российский газ с европейского рынка для продажи там американского газа".

Ранее Габриэль уже называл новые санкции незаконными и отмечал, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС.