Альтернативы закону об особом статусе Донбасса нет, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Альтернативы закону об особом статусе Донбасса нет, заявил полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

"Альтернативы этому (закону об особом статусе Донбасса — ред.) нет, есть намерение Украины затянуть… 18 октября заканчивается срок действия закона об особом статусе. Мы сейчас слышим различные вариации — статус оккупированных территорий и прочее. Это противоречит тем договоренностям, которые были достигнуты в Минске в 2014 — начале 2015 года", — сказал журналистам Пушилин.

Он отметил, что в этом вопросе ДНР занимает "достаточно жесткую позицию" и рассчитывает на поддержку нормандского формата и США.