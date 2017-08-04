Евросоюз должен задуматься о последствиях санкций, считает Чижов

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости, Мария Князева. Новый закон США санкциях, в том числе, в отношении России, должен заставить Евросоюз задуматься, к чему ведет безоглядное применение санкционного инструментария, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Вся эта история, я думаю, все-таки должна заставить Евросоюз и его страны-члены, да и общественное мнение задуматься о том, к чему ведет безоглядное применение санкционного инструментария", — сказал он.

По словам постпреда, если "где-то что-то происходит не то, первым делом хватаются за санкции", при этом никто не может предъявить результат успешного воздействия санкций на развитие того или иного кризиса.

"Конечно, задуматься они задумаются, но не надо впадать в эйфорию и ждать, что отмена санкций в отношении России, введенных самим Евросоюзом, — дело ближайших дней. Нет. И в первую очередь, потому что разброс мнений стран-членов в отношении России есть и сохранится на обозримую перспективу. Не буду говорить, что навсегда, но на наш век хватит", — подытожил Чижов.

Он напомнил, что в результате последних волн расширения Евросоюза его членами стал ряд стран, которые вступали туда, чтобы "убежать подальше от России".

В связи с принятием в США закона о санкциях, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон объявил РФ полноценную торговую войну. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет защищать свои интересы.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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