В районе Антальи рыбаки поймали пятиметровую акулу

АНКАРА, 4 авг — РИА Новости. Пятиметровая лисья акула попалась в сети рыбаков в районе Коньяалты турецкой провинции Анталья, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

"Акула попала в сети в двух милях от берега. В тот момент на яхте находились иностранные туристы. Мы очень удивились улову. Рыба весом в 200 килограммов стала самым крупным уловом в моей жизни", — рассказал владелец яхты "Ozzy jigging" Эртюрк Шахин, который организует морские прогулки у берегов Антальи и занимается ловлей рыбы в Средиземном море.

По словам капитана, акулу было решено отпустить в море, но поначалу крючок из тела рыбы вытащить не удавалось. Пришлось затащить акулу за яхту, после чего с помощью туристов ее отпустили обратно в море.

По словам доцента Средиземноморского университета Мехмета Гекоглу, лисьи акулы – редкий вид семейства акул, не представляющих угрозы для людей.