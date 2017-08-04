В районе Антальи рыбаки поймали пятиметровую акулу

АНКАРА, 4 авг — РИА Новости. Пятиметровая лисья акула попалась в сети рыбаков в районе Коньяалты турецкой провинции Анталья, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
По словам капитана, акулу было решено отпустить в море, но поначалу крючок из тела рыбы вытащить не удавалось. Пришлось затащить акулу за яхту, после чего с помощью туристов ее отпустили обратно в море.
По словам доцента Средиземноморского университета Мехмета Гекоглу, лисьи акулы – редкий вид семейства акул, не представляющих угрозы для людей.