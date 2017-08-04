Лидер оппозиции Венесуэлы Ледесма вернулся под домашний арест

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Один из лидеров венесуэльской оппозиции Антонио Ледесма освобожден из тюрьмы и возвращен под домашний арест, сообщила в Twitter его супруга Митци Ледесма.

По ее словам, Боливарианская служба национальной разведки (СЕБИН) доставила Ледесму домой. Как он сообщил жене, другой лидер оппозиции Леопольдо Лопес и еще "более 600 политических заключенных остаются за решеткой".

Ранее Верховный суд Венесуэлы заявил, что лидеры оппозиции Лопес и Ледесма не соблюдали условия пребывания под домашним арестом, в связи с чем были повторно направлены в тюрьму. До этого Лопес и Ледесма были задержаны сотрудниками национальной разведки в своих домах и увезены в неизвестном направлении.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120 человек.