Выигравший в лотерею $68 миллионов британец так и не забрал свои деньги

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Житель Великобритании, выигравший в лотерею EuroMillions 51,7 миллиона фунтов стерлингов (около 68 миллионов долларов), так и не обратился за своим выигрышем спустя почти неделю после объявления результатов лотереи, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Организаторы Британской национальной лотереи призвали всех участвовавших в Euromillions 28 июля проверить свои билеты. Отмечается, что по своему состоянию победитель сравнится с британским поп-музыкантом Эдом Шираном и уэльским футболистом Гаретом Бейлом. Согласно телерадиокомпании, данный джек-пот стал четвертым по величине в Великобритании в этом году. Ранее в июне, другой гражданин Великобритании выиграл в Euromillions 87 миллионов фунтов (около 115 миллионов долларов).

Крупнейшая европейская лотерея EuroMillions проводится в девяти европейских странах: Франции, Великобритании, Испании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии.