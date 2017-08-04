Россия уже говорила об абсурдности Russiangate в США, заявил Песков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва не следит за работой спецпрокурора США по расследованию против РФ Роберта Мюллера и неоднократно заявляла о полной абсурдности Russiangate, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не наш вопрос. Мы неоднократно говорили о полной абсурдности и беспочвенности так называемого Russiangate", — сказал Песков на просьбу прокомментировать ход расследования спецпрокурора Мюллера, и следят ли за ситуацией в Кремле.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер созвал большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования так называемого "вмешательства РФ" в американские президентские выборы.

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Мюллер.