В Кремле согласны с оценкой Трампа отношений России и США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа об опасно низком уровне отношений РФ и США и констатируют дефицит сотрудничества в жизненно важных вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Полностью разделяем это мнение. Опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов", — сказал Песков.

Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что отношения США с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне, и за это можно поблагодарить конгресс.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента. В частности, Трамп недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". Эти положения закона, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.