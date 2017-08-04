В Кремле согласны с оценкой Трампа отношений России и США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа об опасно низком уровне отношений РФ и США и констатируют дефицит сотрудничества в жизненно важных вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что отношения США с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне, и за это можно поблагодарить конгресс.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.