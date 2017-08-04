МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представители армий стран НАТО пройдут маршем по Крещатику во время военного парада в День независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны страны Степана Полторака.

Полторак отметил, что в этом году о желании участвовать в праздновании Дня независимости заявили "многие партнеры Украины", которые, в частности, "помогают проводить реформу Вооруженных сил".

"Это будут практически все страны альянса, все страны, с которыми мы ведем переговоры и страна, которая стремится вступить в альянс, это Грузия", — сказал Полторак.

Он добавил, что переговоры относительно участия государств продолжаются, на данный момент приглашение приняли шесть стран.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Киев определил вступление в НАТО целью внешней политики. Ранее бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев и на их реализацию уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

В июле президент Украины Порошенко заявил о планах Киева получить план действий по достижению членства (ПДЧ) в НАТО. По его словам, вступление в альянс поддерживают 60% украинцев. Тем не менее публичные соцопросы свидетельствуют о том, что за членство Украины в альянсе высказываются чуть больше 40% населения.