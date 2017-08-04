НАТО и США уже давно неофициально поставляют Киеву оружие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Неофициальные поставки оружия и боеприпасов из США и НАТО давно уже осуществляются украинским вооруженным силам. Один из последних подтверждающих фактов — это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая", — сказал Басурин.

В качестве доказательства он показал фотографию одной из таких неразорвавшихся гранат.

"Болгария является страной НАТО, и наличие подобных боеприпасов в подразделениях ВСУ ничто иное, как очередное доказательство нелегальных поставок боеприпасов", — добавил Басурин.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

Против поставок оружия на Украину также высказывается большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".