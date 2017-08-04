Трансатлантическая связка Евросоюза и США "искрит", заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Трансатлантическая связка Евросоюза и США "искрит", у Вашингтона накопились противоречия с европейскими партнерами, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Если же посмотреть шире на то, что мы называем "трансатлантической связкой", мы увидим, что связка эта искрит. Мы это наблюдаем с момента смены администрации в США, да даже и до этого", — считает он.

По словам постпреда, это касается таких глобальных тем как судьба Парижского соглашения по климату и иранской "ядерной сделки".

"Есть между ними и в сфере экономики проблемы, которые появились не сегодня и не вчера. Напомню, что не так уж давно было дело французского банка BNP Paribas, которому выставили штрафные санкции ни много ни мало на 9 миллиардов долларов за то, что он работал со странами, находящимися под американскими санкциями. Я думаю, что и "дизельгейт" вокруг Volkswagen тоже, наверное, не лишен и политической и коммерческой подоплёки. Я уже не говорю о разбирательстве в ВТО, которому больше десятка лет, между Airbus и Boeing", — сказал Чижов.

"В общем, "уши" коммерческих интересов видны сквозь любые наслоения политики", — добавил он.

По его словам, в новом законе США по санкциям тоже просматривается экономическая подоплека. "Вслед за критикой проекта "Северный поток 2" американские законодатели, не моргнув глазом, записали, что администрация США должна добиваться поставок энергоносителей из США в Евросоюз. И еще более откровенно говорится, что это необходимо ради создания в Соединенных Штатах рабочих мест. Вот такая "честная конкуренция", — заключил Чижов.

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