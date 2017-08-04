Польша пригрозила отказаться от покупки Patriot у США, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минобороны Польши обратилось с письмом к Пентагону, в котором грозит отказаться от покупки систем противовоздушной обороны Patriot, если Вашингтон не передаст Варшаве технологии в рамках сделки, сообщает портал Defense News со ссылкой на текст документа.

Подписание соглашения между двумя странами о поставке систем ПВО Patriot состоялось в начале июля во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Ожидается, что системы будет переданы Варшаве до 2022 года.

Как пишет издание, польское оборонное ведомство направило письмо Управлению военного сотрудничества министерства обороны США 15 июля. В нем указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Затем должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия.

"Неспособность исполнить эти положения приведет к отказу от предложения, что приведет к срыву процесса поставок в рамках программы", — приводит портал цитату из письма.

После того, как содержание послания стало просачиваться в СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление по этому вопросу, в котором попыталось смягчить формулировки. В документе отмечалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания". Министерство также упрекнуло СМИ, распространившие текст письма, в попытке испортить отношения между двумя государствами и использовании "выборочных отрывков" из межведомственной корреспонденции Польши и США.

Производитель систем Patriot компания Raytheon заявила порталу, что переговоры о поставках идут в нормальном режиме.