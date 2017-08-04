После взрыва в Абхазии туристы в союз страховщиков пока не обращались

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пока не зафиксировал обращений туристов в Абхазии после взрывов, прогремевших в среду на складе боеприпасов Минобороны, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы ВСС по страхованию туроператоров, исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева.
"Коллеги из ВСС пока обращений из Абхазии после взрыва не зафиксировали", — сказала Алчеева, с сожалением отметив, что по данному направлению превалирует число индивидуальных туристов, которые выезжают без страховок. "За лето, например, у нас среди нескольких десятков тысяч случаев зафиксировано всего пять случаев по Абхазии (один — индивидуальный турист, остальные через туроператора). Расходы ожидаются по двум случаям в размере 50 евро", — добавила она.
По ее словам, на данную ситуацию оказывает влияет не только культура страхования, но и отсутствие должной медицинской коммерческой инфраструктуры в Абхазии, а также законодательные ограничения в республике для развития коммерческой медицины и иных сопутствующих услуг, включая ритуальные, отсутствие международного авиасообщения (например, в данном случае, страховщик бы организовал репатриацию через Сочи).
"Поэтому самые простые случаи по-прежнему решаются за счет государственных клиник и СМП (скорая медицинская помощь — ред.), а вот сложные и транспортные — через страхование и все равно путем переправления пострадавших в Сочи для дальнейших мероприятий", — пояснила Алчеева, подчеркнув, что при этом страховщики активно и успешно работают в ближнем зарубежье, но Абхазия все еще остается проблемной, даже при условии пристального внимания на эту проблему глав республики.