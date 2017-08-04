После взрыва в Абхазии туристы в союз страховщиков пока не обращались

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пока не зафиксировал обращений туристов в Абхазии после взрывов, прогремевших в среду на складе боеприпасов Минобороны, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы ВСС по страхованию туроператоров, исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

Взрывы прогремели 2 августа на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

"Коллеги из ВСС пока обращений из Абхазии после взрыва не зафиксировали", — сказала Алчеева, с сожалением отметив, что по данному направлению превалирует число индивидуальных туристов, которые выезжают без страховок. "За лето, например, у нас среди нескольких десятков тысяч случаев зафиксировано всего пять случаев по Абхазии (один — индивидуальный турист, остальные через туроператора). Расходы ожидаются по двум случаям в размере 50 евро", — добавила она.

"К огромному сожалению, выезжающие в Абхазию практически игнорируют 155-ФЗ, который регламентирует страховании при выезде за рубеж. Некоторые туроператоры включают в турпакет страховку аналогично зарубежным поездкам, но остаются еще те, кто не обеспечивает организованных туристов страхованием, при этом не уведомляет в должной форме о последствиях ее отсутствия. Индивидуальные же туристы еще более "забывчивые", — продолжила Алчеева.

По ее словам, на данную ситуацию оказывает влияет не только культура страхования, но и отсутствие должной медицинской коммерческой инфраструктуры в Абхазии, а также законодательные ограничения в республике для развития коммерческой медицины и иных сопутствующих услуг, включая ритуальные, отсутствие международного авиасообщения (например, в данном случае, страховщик бы организовал репатриацию через Сочи).

"Поэтому самые простые случаи по-прежнему решаются за счет государственных клиник и СМП (скорая медицинская помощь — ред.), а вот сложные и транспортные — через страхование и все равно путем переправления пострадавших в Сочи для дальнейших мероприятий", — пояснила Алчеева, подчеркнув, что при этом страховщики активно и успешно работают в ближнем зарубежье, но Абхазия все еще остается проблемной, даже при условии пристального внимания на эту проблему глав республики.