Украина осенью попытается арестовать зарубежные активы "Газпрома"

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Украины намерено с осени начать процедуру ареста имущества "Газпрома" в других странах в счет штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, заявил глава ведомства Павел Петренко.

"Пока не буду называть те страны, в которые мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России", — отметил он в интервью интернет-изданию "Обозреватель"

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в размере 3,2 миллиарда долларов. В холдинге в свою очередь заявили, что компания не ведет предпринимательской деятельности на Украине, передавая газ "Нафтогазу".

Попытки "Газпрома" отменить это решение в украинских судах были безуспешны, и АМКУ осенью прошлого года направил иск о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени за просрочку выплаты. Суд его удовлетворил. "Газпром" подал апелляцию, которую также отклонили.

Кроме того, Минюст арестовал принадлежащие российскому холдингу акции компании "Газтранзит", зарегистрированной в Киеве, и списал в счет штрафа дивиденды по ним. В отношении "Газпрома" открыли исполнительное производство на 394,6 миллиарда рублей. Однако позднее апелляционный суд запретил списание 3,1 миллиона долларов дивидендов.

При этом в "Газпроме" отмечали, что прорабатывают варианты оспаривания штрафа в международных инстанциях. Как сказал замначальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом "задолженности" за пределами Украины.