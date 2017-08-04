Тела погибших в Абхазии российских туристок отправили на родину

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (39)

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Тела погибших из-за взрыва боеприпасов в Абхазии российских туристок отправят из Адлера в Санкт-Петербург в пятницу вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, были ранены 27 граждан РФ. Погибли две жительницы Петербурга — Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения.

"К 13.00 (12.00 мск) их тела отправили из Сухума в аэропорт Адлера. Оттуда у них будет борт в 20.00 до Санкт-Петербурга", — сказал Ломия, добавив, что руководство Абхазии берет на себя все расходы по транспортировке тел на родину.

По его словам, тела сопровождает первый замглавы МЧС. Он добавил, что в Санкт-Петербурге все подготовлено.

Ранее правительство Абхазии приняло решение выплатить семьям российских туристок компенсации в размере 500 тысяч рублей.