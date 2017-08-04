Косачев: конгресс США все решительнее вмешивается в полномочия президента

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Запретив президенту США Дональду Трампу назначать чиновников во время парламентских каникул, конгресс все решительнее вмешивается в конституционные полномочия президента, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американский сенат разошелся на летние каникулы до сентября, предварительно запретив Трампу делать крупные назначения в этот период.

"Это ещё одно вторжение конгресса в конституционные полномочия президента", — сказал Косачев.

По мнению сенатора, примечательно, что конгрессмены последовательно ломают баланс сил между ветвями власти как бы "под Трампа". "Но вряд ли пойдут на обратные реформы в случае его ухода из власти. Это всерьёз и надолго", — подчеркнул сенатор.

Американские президенты в прошлом неоднократно пользовались правом назначать должностных лиц, когда конгресс был на каникулах. В отдельных случаях это помогало обойти сенат, одобрение которого требуется главе государства для назначения чиновников исполнительной власти по более чем 1,2 тысячи позициям.

Ранее конгресс принял новый закон о санкциях, урезающий полномочия президента во внешней политике: теперь глава государства не сможет единолично снять единожды введенные санкции — для этого теперь потребуется одобрение конгресса. Сам Трамп раскритиковал закон и заявил, что он содержит неконституционные нормы, однако подписал документ.