Чижов не исключил, что в ЕС прислушались к позиции России по санкциям США

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз мог прислушаться к российской позиции по вопросу о новых санкциях США в отношении РФ, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Я думаю, что (в ЕС к позиции РФ — ред.) прислушались. В принципе, наши аргументы здесь воспринимают. Что, впрочем, не всегда трансформируется потом в какие-то конкретные решения со стороны Евросоюза", — сказал Чижов.

В конце июля Чижов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что Москва разъясняет Брюсселю свою позицию по поводу возможных новых антироссийских санкций США (на тот момент законопроект обсуждался в конгрессе), а также указывает на последствия, к которым они могут привести.

После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи с принятием в США закона о санкциях заявил, что Вашингтон объявил РФ полноценную торговую войну. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет защищать свои интересы.