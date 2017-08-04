Еврокомиссия призывает все НПО подписать кодекс по спасению мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Еврокомиссия призывает все неправительственные организации (НПО), спасающие мигрантов в Средиземном море, подписать составленный МВД Италии кодекс по проведению поисково-спасательных операций, заявил в интервью итальянскому агентству Ansa еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"Я сожалею, что некоторые НПО решили не подписывать кодекс поведения. Мы все должны работать вместе, чтобы помешать деятельности перевозчиков и избежать гибели мигрантов. Поэтому я вновь призываю все НПО присоединиться к инициативе", — сказал Аврамопулос.

По его словам, "чем шире будут масштабы совместной работы, тем лучше будут результаты".

Он также отметил в интервью агентству, что военно-морская операция ЕС в Средиземноморье "София" может в будущем бороться с перевозкой нелегалов в территориальных водах Ливии, чем ранее по запросу ливийской стороны решила заняться Италия.

"Возможность перехода к третьему этапу работы в ливийских водах предполагалась с самого начала. Если ливийские власти запросят, мы должны быть готовы действовать", — заявил еврокомиссар.

Власти Италии ранее разработали проект кодекса поведения для неправительственных организаций после обвинения в адрес ряда из них в сотрудничестве с перевозчиками нелегалов. Список из 12 пунктов включает запрет на заход в ливийские территориальные воды, требование прозрачного финансирования и запрет на пересадку мигрантов на другие суда.

МВД Италии предполагает, что кодекс позволит подписавшим его организациям стать частью организованной системы по оказанию помощи на море, приему мигрантов и борьбе с их перевозчиками, не нарушая основополагающих принципов НПО. Ранее министерство подчеркивало, что не присоединившимся к кодексу НПО будет отказано в доступе к итальянским портам.

Документ подписали такие организации, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, представители которых присутствовали на встрече в МВД. Proactiva Open Arms сообщила о своем желании присоединиться к соглашению. "Врачи без границ" и Jugend Retter отказались его подписать.