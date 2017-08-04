Пхеньян открыт для американских туристов, заявили в МИД КНДР

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Пхеньян держит открытыми двери для иностранных туристов, у них нет никаких причин беспокоиться за свою безопасность, заявил в пятницу представитель северокорейского МИД в связи с запретом госдепа США на поездки американских граждан в КНДР.

"Мы будем всегда держать двери открытыми для любого гражданина США, который хотел бы посетить нашу страну с доброй волей и увидеть ее действительность собственными глазами", — говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По его словам, у иностранцев не никаких причин опасаться за свою безопасность в КНДР. Что касается некоторых американцев, арестованных в этой стране, то они совершили враждебные акции и получили наказание по закону республики, отметил дипломат, имя которого не указывается.

Госдепартамент США предписал находящимся в Северной Корее американцам покинуть эту страну до 1 сентября в связи с "серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей".

Госдеп объявил, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год. Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также если поездка служит "интересам национальной безопасности" США.

Запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Этот студент из университета Виргинии был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.