Чижов предостерег от чрезмерной эйфории из-за реакции ЕС на санкции США

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предостерегает от чрезмерной эйфории по поводу реакции Евросоюза на новый закон США о санкциях.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект.

"Реакция Евросоюза. Некоторые ваши коллеги почему-то стали ее нахваливать, но я предостерег бы от чрезмерной эйфории по этому поводу", — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что о новом законе прозвучали высказывания из Берлина и Парижа. "В двух ключевых странах Евросоюза этот закон назвали нарушением международного права", — сказал Чижов. Однако, подчеркнул постпред, из стран Прибалтики, Польши и некоторых других государств ЕС никакой критики американского закона не последовало.

"Немножко странно, кстати, и то, что (глава Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер взял на вооружение слова, которые употребил (президент США Дональд) Трамп в своем комментарии: США будут консультироваться с союзниками (в вопросе применения нового санкционного закона). Я был немного удивлен, что господин Юнкер подхватил этот термин, более того подчеркнул, что Евросоюз остается союзником США. Вообще союзники (allies), в представлении Вашингтона, — это члены НАТО. Все-таки от Евросоюза и его структур можно было ожидать несколько большей самостоятельности", — пояснил Чижов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи с принятием в США закона о санкциях заявил, что Вашингтон объявил РФ полноценную торговую войну. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет защищать свои интересы.