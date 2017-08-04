Евросоюзу не нравится новый закон США о санкциях, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу не нравится новый закон США о санкциях, который касается, в том числе России, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект.

"Реакция Евросоюза на всю эту безумную затею Вашингтона была растянута по времени, как и сам процесс принятия закона. Естественно, этот закон европейцам не нравится. Кстати, он не нравится и самому (президенту США Дональду) Трампу", — сказал Чижов.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует новый закон о санкциях и объясняет, почему все же подписал его.

После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи с принятием в США закона о санкциях заявил, что Вашингтон объявил РФ полноценную торговую войну. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет защищать свои интересы.