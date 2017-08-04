ЕС добился смягчения формулировок в законе США о санкциях, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу удалось повлиять на смягчение некоторых формулировок закона по санкциям США, в том числе против РФ, в процессе его утверждения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее выразил удовлетворение смягчением законопроекта по санкциям. Европейцев беспокоил тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".

"Действительно, тут я могу подтвердить на основании имеющейся у меня информации, что на этапе подготовки и прохождения закона представители Евросоюза, как в национальном качестве, так и по линии представительства ЕС в Вашингтоне, активно работали и с администрацией президента, и с конгрессом США. Кое-что им на самом деле удалось поправить", — сказал Чижов.

"Удалось, например, заменить формулировку с того, что президент США "должен" на "может" применять санкции в статье закона, касающейся трубопроводов", — отметил он.

Теперь в ЕС, успокаивая себя, говорят о своей успешной работе по обеспечению учета американской стороной опасений Евросоюза, отметил Чижов.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12.00.