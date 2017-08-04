ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стали свидетелями конфликта жителей села Сопино в Донбассе с украинскими военнослужащими, сооружавшими блиндаж возле жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

"В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины", — сообщили в пресс-службе миссии.

Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.

"Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома. После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж", — добавили в пресс-службе.

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