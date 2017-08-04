Мать остановившего вирус WannaCry эксперта не может выйти с ним на связь

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мать задержанного ФБР эксперта, который ранее помог нейтрализовать вирус WannaCry, не верит в причастность сына к созданию вредоносных программ и не оставляет попыток выйти на связь с сыном, сообщает издание Metro.

В мае британский эксперт по компьютерной безопасности Маркус Хатчинс нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена. Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали его после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

По словам Джанет Хатчинс, "крайне маловероятно", что Маркус был замешан в разработке вирусов, так как он проводит "невероятно много времени и даже свое свободное время" в борьбе с подобными кибератаками. Женщина добавила, что она "в ярости" из-за выдвинутых обвинений и "лихорадочно названивает в Америку" в попытках связаться с сыном.

Знакомый Хатчинса заявил, что задержание прошло в аэропорту, откуда специалист вылетал на родину после конференции. По словам представителя правозащитной группы Courage, Хатчинса продержали под стражей сутки, прежде чем стало известно о его аресте. Кроме того, эксперту все еще не дают выйти на связь с родственниками и адвокатами.

Неправительственная организация Electronic Frontier Foundation, которая занимается защитой прав в киберпространстве, также выразила обеспокоенность из-за задержания.

© AFP 2017 / Yonhap Сотрудник корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry © AFP 2017 / Yonhap Сотрудник корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry

МИД Великобритании заявил, что оказывает поддержку соотечественнику и находится в контакте с властями в Лас-Вегасе. В курсе сложившейся ситуации находится и британский Национальный центр кибербезопасности.

Следствие предъявило эксперту шесть пунктов обвинения. Вменяемые ему правонарушения относятся к июлю 2015 года. По версии властей США, Хатчинс создал вирус и вступил в сговор с еще одним обвиняемым, чтобы распространить информацию о нем и продать программу на форумах в интернете. За продажу вируса сообщники выручили две тысячи долларов в электронной валюте.

Власти отмечают, что расследование началось еще до распространения вируса WannaCry и никак не связано с этой кибератакой. Хатчинс уже предстал перед судом в четверг, но слушание отложили до пятницы.

Масштабная кибератака WannaCry с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.