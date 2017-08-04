На Украине задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации теракта в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и участников террористического акта в Одессе", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, 24 июня в центре Одессы неизвестные взорвали автомобиль, в котором, по предварительным данным экспертизы, было заложено шестьсот граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В тот же день правоохранители задержали вблизи линии разграничения в Донбассе двух мужчин.

Ведомство утверждает, что задержанные якобы подходили подготовку на территории России.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.